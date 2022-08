Legoland : le paradis des petites briques

C’est quasiment une loi scientifique. C’est quand on cherche une pièce spécifique qu’on ne la trouve pas. Finalement, on s’en sort toujours. Tant les possibilités sont infinies. On arrive à tout faire avec des briques, même une ville. Bienvenue à Billund, au centre du Danemark, où la brique est partout. La bourgade de 6 500 habitants, où le Lego est né, est désormais dotée d’un aéroport international, situé face au parc d’attractions local, qui, lui-même, fait vivre les hôteliers danois. Pour les touristes, la ville se confond presque avec l’entreprise. “Nous venons à Billund pour Lego”, disent-ils. Le bâtiment tout neuf de la société est un instrument de communication. D’abord, pour attirer des salariés jeunes, mais aussi, pour cultiver une image d’entreprise moderne. Mais les briques alors, où sont-elles fabriquées ? Devant notre assistance, la direction de Lego, pourtant réticente, nous ouvre les portes d’une de ses salles de conception. Nous n’avons pas croisé beaucoup d’employés. Nous avons surtout vu des robots. Plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage S. Millanvoye, V. Abellaneda