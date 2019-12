L'élection présidentielle algérienne toujours aussi contestée

L'Algérie s'apprête à élire un nouveau président le 12 décembre 2019. Cependant, dans les consulats et les ambassades à l'étranger, comme à Paris, l'élection a débuté ce 7 décembre. Ce scrutin est pourtant très contesté. D'ailleurs, de nombreux manifestants étaient présents devant le bureau de vote. Et à Alger, ils sont encore des milliers à protester dans les rues. Pour cause, les candidats qui se présentent appartiennent tous au système au pouvoir depuis des décennies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.