L’Élysée fait la promotion du "Fabriqué en France"

C'est une grande première. Le Palais de l'Élysée s'est transformé aujourd'hui en une super ambassade du Made in France. Au total, une centaine de produits ont été sélectionnés, des tracteurs à la dentelle, en passant par les nouvelles technologies. Une manière de montrer que notre industrie est encore bien vivante.