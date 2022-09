L'émotion de tout un pays

A Lytham St Anne's, les lieux ressemblent à une carte postale d'une Angleterre qui pourrait paraître insouciante. Mais en réalité, la reine Elizabeth II est dans tous les esprits. Si Alan et Judy, par exemple, sont venus de Manchester, à une centaine de kilomètres, c'est pour oublier un peu leur chagrin. Dans la petite cité balnéaire, la famille royale est très appréciée de toutes les générations. Alors Diane se ressource auprès de sa petite-fille Jasmine venue la voir avec son bébé. A l'heure du thé, ce samedi après-midi, c'est encore le sujet de conversation. Confirmation de Sébastien, patron français d'un café en centre-ville. Après 70 ans de règne, les habitants de Lytham St Anne's sont déjà nostalgiques, mais certainement pas passéistes. Pour l'instant, c'est un peu comme si le temps s'était arrêté. Et s'il y a fort à parier que tout le monde ici suivra les funérailles à la télévision, Anna, elle, réfléchit à un hommage particulier. Pour cause : "ma grand-mère a 96 ans, le même que la reine", confie-t-elle. TF1 | Reportage F. Agnès, J.P Héquette