L'émotion des Nantais après l'incendie de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul

Les dégâts sont incomparables, mais cela ravive forcément les mauvais souvenirs de l'incendie de Notre-Dame il y a un an. Beaucoup d'émotions surtout chez les Nantais qui voient l'un des monuments emblématiques de leur ville à nouveau inaccessible. Bouleversés, tous attendent désormais de savoir ce qui a produit cet incendie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.