"L'Empire des sens" : une expo érotique au musée Cognacq-Jay à Paris

"C'est la partie du corps et d'ailleurs de la toute la toile qu'il a le plus travaillé. Il a voulu montrer à la fois les volumes, la chair, la carnation", résume Annick Lemoine, directrice du musée Cognacq-Jay. Le peintre s'appelle Antoine Watteau et son tableau incarne les prémices d'un 18ème siècle qui s'ouvre au plaisir et au libertinage. Terminé les artifices des scènes mythologiques pour exprimer le désir. Des nouveaux codes installent les scènes galantes comme les caresses au menton, les jambes entremêlées. Boudoirs, petites maisons, on pense ces nouveaux lieux réservés à la volupté, aux secrets d'alcôve. "Vous voyez ici le fantasme de l'atelier qui était considéré aussi par certains comme l'antichambre de la débauche. Il faut savoir qu'au 18ème siècle, on n'avait pas le droit de faire poser des femmes nues dans les ateliers ou à l'académie. C'étaient des hommes qui posaient. Evidemment, les peintres faisaient poser le lsu souvent des jeunes filles provenant du milieu de la prostitution", explique la directrice du musée. Celui qui va tout oser est celui que personne n'attendait : François Boucher, peintre officiel de Louis XV. Ce dernier se livrait à ses heures perdues à quelques compositions secrètes. L'une de ses œuvres "Hercule et Omphale" vient tout juste d'arriver du musée Pouchkine à Moscou. Elle a traversé en camion la Russie, la Finlande, l'Allemagne et l'Est de la France pour cette exposition ajournée trois fois déjà depuis la rentrée. La voir ici est donc un petit miracle. Ce tableau faisait partie des incontournables auxquels notre conservatrice refuser de renoncer. "C'est l'un des rares baisers à pleine bouche. Un baiser profond dans l'histoire de la peinture, accompagné par des gestes qui disent la fougue, l'ardeur", décrit-elle.