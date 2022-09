L'emploi du temps très chargé du roi Charles III

Ce samedi après-midi, le roi Charles III va enchaîner les rendez-vous avec les autorités religieuses, mais aussi avec les autorités politiques, notamment la Première ministre. Mais le plus important sans doute n'est pas dans cet agenda officiel. C'est ici que ça se passe, dans la rue, avec les Britanniques. Très clairement, ce nouveau roi est en train de gagner leur cœur. Ce matin, on a entendu de nombreux "hourra", des "vive le roi". Ces Britanniques qui nous le confirment sont en train de changer d'avis sur lui. Ils nous disent qu'ils ont été très étonnés, touchés par son discours vendredi soir. Ils étaient étonnés que le roi parle de lui, de ses émotions. Un roi infiniment plus humain qu'ils n'imaginaient. TF1 | Duplex E. Lefebvre