L'ENA veut en finir avec les clichés

À l'issue du grand débat, Emmanuel Macron s'est engagé à mettre fin au grand corps et supprimer l'École Nationale d'Admnistration (ENA), souvent considérée comme une fabrique à élite. Elle cristallise ces dernières années les critiques contre ces politiques qui seraient déconnectés de la vraie vie. Une de nos équipes a voulu vérifier, et l'ENA a ouvert toutes ses portes en toute transparence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.