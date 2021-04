L'endométriose bientôt reconnue comme une affection de longue durée

À 27 ans, Inès Robalo amorce un changement de vie. Agent immobilier, elle a quitté son travail il y a 18 mois à cause de son endométriose. Selon une récente étude, deux tiers des femmes qui en souffrent déclarent que celui-ci a un impact négatif sur leur travail. Une maladie gynécologique complexe qui peut provoquer des lésions sur les organes voisins de la sphère génitale. C'est une pathologie que la médecine soulage, mais dont on ne guérit pas toujours. Il faut souvent vivre avec, jusqu'à la ménopause. Pour les femmes qui en sont atteintes, l'un des espoirs réside dans la reconnaissance de l'endométriose en affection longue durée. Soutenue par les associations, elle est actuellement à l'étude par le ministère de la Santé. Grâce à ce dispositif, les femmes n'auront pas à payer leurs frais de santé. Il va permettre de rembourser leurs déplacements pour les rendez-vous médicaux et de supprimer la carence en cas d'arrêt de travail. Un possible soulagement pour les 10% de femmes qui souffrent d'endométriose, soit plus de deux millions de patientes dans l'Hexagone.