L'énergie électrique relance le vélo Made in France

Selon les prévisions, 400 000 vélos électriques devraient être vendus cette année 2019 dans le pays. Le succès est au rendez-vous grâce notamment aux aides à l'achat. Le marché est tellement porteur que certains se sont lancé dans le pari du 100% Made in France, même si pour l'instant ce n'est pas si facile.