L'engouement pour le ski nordique prône malgré l'absence de remontées mécaniques

A Gérardmer (Vosges), les gens étaient nombreux ce samedi matin sur les pistes de ski de fond. Il s'agit des habitués qui habitent à proximité des lieux. Ciel bleu, neige exceptionnel, soleil... ceux qui profitent de ce paysage sont particulièrement contents. Des plaisirs de la glisse sans remontées mécaniques qu'ils découvrent pour la première fois. C'est notamment le cas de Jean-Louis, qui fait du ski alpin depuis 30 ans et jamais du ski de fond. Les skieurs auraient espéré faire du ski alpin. Toutefois, ils ne sont pas déçus pour autant, car le paysage est magnifique. Cette expérience sans remontées mécaniques permet d'être plus proche de la nature. L'engouement pour le ski de fond se confirme dans un magasin spécialisé à Gérardmer. D'après Jérôme Derexel, une grosse demande se fait ressentir sur le ski nordique, la rando nordique et la rando alpine. Avec la neige au rendez-vous, la saison est bien partie pour les professionnels. Toutefois, l'ambiance est totalement différente sur les pistes de ski alpin où tout est à l'arrêt.