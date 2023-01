L'envers des numéros verts

Nous avons entendu tous des messages d'accueil via des numéros verts. Drogue, alcool, solitude, cause animale... Les thématiques sont variées. Presque aussi nombreuses que les lignes déjà existantes. Alors, combien à votre avis ? On compte plus de 300 000 numéros verts dans l'Hexagone. D'ailleurs, jeudi, le président de la République, un peu agacé, en a profité pour les égratigner. Il n'est pas si compliqué pour obtenir un numéro vert, comme le démontre dans la vidéo en tête de cet article cet opérateur téléphonique. L'entreprise dispose d'une tranche de 10 000 numéros. Par exemple, des 0 800 mis à disposition par l'Arcep, l'autorité qui régule le secteur. Si le numéro est vert, il est gratuit pour vous, c'est le destinataire qui paie. Mais s'il est violet, vous payez. Mais finalement, le numéro vert a quand même la cote chez les professionnels. Comme l'explique Alexis De Goriainoff, PDG de Sewan. Alors, en composant le fameux numéro 0 805, vous tomberez sûrement sur l'une des plateformes qui accueillent la majorité des appels. Mais le coût des numéros verts demeure un mystère. Ni Matignon ni Bercy ni les opérateurs privés n'ont pu ou voulu nous renseigner. Mais dans un contexte de crise, le numéro portant sur le Covid aurait coûté à l'Etat neuf millions d'euros en seulement quatre mois. TF1 | Reportage S. Millanvoye, C. Bayle, F. Le Goïc