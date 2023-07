Léon Gautier : l'adieu au héros

Léon Gautier est l'un des héros de l'une des plus grandes pages de notre histoire contemporaine. Quatre jours après son décès, un dernier hommage lui a été rendu ce vendredi sur le sable d'Ouistreham dans le Calvados. Cette plage qu'avaient foulé le résistant, son commando Kieffer et les Alliés, il y a 79 ans. Les honneurs militaires sont rendus par de jeunes bérets verts, les successeurs de Léon Gautier et de ses frères d'armes. Emmanuel Macron, lui, avait rencontré trois fois le vétéran. Après la guerre, cet héros n'a eu de cesse de prôner la réconciliation avec l'Allemagne, comme ce que l'on voit à l'image, dans la vidéo en tête de cet article, avec son ami Johannes Börner, un ancien parachutiste allemand. Il y a un mois, le résistant participait à sa dernière commémoration. Nous l'avions rencontré. "Je suis content que les jeunes se souviennent de ça, qu'ils pensent que la paix est très importante. Les guerres n'amènent que du malheur", disait-il notamment. Léon Gautier est parti après 100 ans de vie. Une vie de combattant pour la paix. TF1 | Reportage L. Attal, M. Stiti, X. Thoby