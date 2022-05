Léonard De Vinci : la Joconde dévoilée par la science

La Joconde sourit. Elle connaît le secret que Léonard De Vinci a caché dans le tableau. L'art et la science se mélangent, ainsi l'a voulu le maître de la perspective, à la fois ingénieur, cartographe et peintre. Notre voyage a démarré à Ravenne en Italie, dans le plus grand institut au monde d'analyses des œuvres de la renaissance. En 2004, à la demande du Louvre, le chercheur Pascal Cotte numérise la Joconde. Comme le chef-d'œuvre ne quitte jamais le palais, il en fait faire une réplique quasi parfaite pour continuer à travailler. Dix-huit ans plus tard, analyse après analyse, Mona Lisa a fini par parler, sous la caméra multi-spectrale inventée et conçue par le chercheur. Pour Chiara Matteucci, directrice du laboratoire, c'est un trésor scientifique. Le procédé révèle toutes les couches de peinture. On découvre alors trois portraits successifs et un paysage inchangé qui va nous guider sur les traces du maître comme l'explique Pascal Cotte. À 250 km de là, entre Pise et Florence, la tour de Caprona est toujours debout. Elle trône, domine 500 ans d'histoires. Avec Sylvain Thieurmel, expert en peinture de Léonard de Vinci, nous entamons notre ascension vers la compréhension. Découvrez la suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Magne, B. Lachat, E. Coppo