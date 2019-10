Léonard de Vinci : le génie s'expose au Louvre

Léonard de Vinci a parfois mis plus de quinze ans à mettre la dernière touche à ses tableaux. Cette année 2019, le monde célèbre sa mort. Et le Louvre inaugure cette semaine une exposition absolument inédite. Jamais autant d’œuvres du génie de la Renaissance, n'avaient été rassemblées. Et pour comprendre Léonard de Vinci, embrassez dans leur ensemble les 163 documents réunis au musée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.