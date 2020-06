L’épidémie a-t-elle renforcé les vocations de médecins chez les jeunes ?

Les étudiants en médecine ont passé cette semaine le concours à la fin de la redoutable première année. À cause de la crise sanitaire, les épreuves se sont jouées en 2h40 au lieu de 7 heures. Les 60 000 candidats seront fixés dans un mois sur leur résultat. Pour eux, le confinement a été consacré aux révisions. Mais voir les soignants applaudit chaque soir leur a donné de la force. Tous espèrent être dans les 10% qui parviennent à entrer en deuxième année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.