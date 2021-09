L'épidémie de coronavirus hors de contrôle en Guyane

En Guyane, il y a peu de candidats dans un centre de vaccination. Dans la rue en revanche, le ton monte contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Ici, les habitants n'hésitent pas à défier les forces de l'ordre et appellent les agents d'un vaccinodrôme à plier bagages. Ceux-ci préfèrent les remèdes locaux. Même le président de la collectivité territoriale de Guyane refuse d'encourager la population à se faire vacciner. Résultat : l'épidémie explose. Le taux d'incidence n'a jamais été aussi haut en un an avec 500 cas pour 100 000 habitants contre 65 sur tout le territoire national. "La situation en Guyane est très préoccupante. Le variant Delta est capable de créer deux fois plus d'hospitalisations que les vagues précédentes. A la différence de la métropole, le taux de vaccination est insuffisant pour permettre de freiner durablement cette vague épidémique d'hospitalisations", lance le docteur Benjamin Davido. Seuls 30% des Guyanais sont vaccinés. Dans les hôpitaux, pour faire face à la situation, même les soignants n'ont pas reçu d'injection.