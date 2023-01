L'épidémie galope, la Chine s'ouvre au monde

Des embrassades dès la descente d’avion, plus de quarantaine, plus d’hommes en combinaison pour vous escorter. Des passagers qui viennent d’atterrir à Pékin (Chine) sont libres de circuler. Pour le moment, seuls les familles et les hommes d’affaires sont autorisés à atterrir dans le pays. En revanche, les Chinois ont à nouveau la possibilité de voyager dans le reste du monde. La situation inquiète de nombreux États. Beaucoup, comme l’Hexagone, ont imposé des tests aux voyageurs en provenance de Chine. Le pays traverse une crise sanitaire grave. La levée progressive des interdictions a eu pour conséquence, une explosion de cas. Les hôpitaux ne parviennent pas à accueillir tous les malades. Certains doivent aligner les brancards sur le trottoir, le personnel craque. Les experts internationaux comptent 11 000 morts par jour, même si la Chine n’en déclare que 5 000. Et la situation ne devrait pas s’améliorer. Le Nouvel An chinois approche, des millions de personnes s’apprêtent à visiter leurs familles. TF1 | Reportage S. De Vaissière