L'épopée de l'espace de Thomas Pesquet

Des images fortes de ce week-end, la dernière est la photo de groupe de l'équipage de l'ISS. Thomas Pesquet a retrouvé samedi midi ses marques dans ce qui fut sa maison de novembre 2016 à juin 2017. Il a d'ailleurs reconnu que "la station a changé depuis la dernière fois". Dès samedi soir, Thomas Pesquet a envoyé un message à ses proches, sa famille et ses amis, qui étaient cap Canaveral. L'astronaute a rappelé que "ça n'a pas été un voyage facile". "Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de les avoir avec moi, donc je voulais les saluer" a-t-il ajouté par la suite. Un message qui s'adressait en particulier à sa compagne Anne Mottet. Avant le départ, Thomas Pesquet avait aussi voulu profiter des plaisirs de notre planète, mais la plus belle image de ce week-end reste bien sûr le décollage, quand la nuit s'embrase, que l'air vibre et que le gigantesque vaisseau lutte contre la gravité terrestre. Malheureusement, Thomas Pesquet n'a pas pu voir cette image. Il était au sommet de la fusée.