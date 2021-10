L'équipe russe ayant tourné le premier film dans l'espace de retour sur Terre

Rentrer d'un tournage en capsule. Aucune comédienne ne l'avait fait avant elle. L'actrice russe loulia Peressild a rempli l'objectif de son pays : coiffer au poteau le projet américain de Tom Cruise, qui était de réaliser pour le cinéma la première intrigue en orbite. Elle est accueillie en héroïne aux côtés du réalisateur et de leurs chaperons cosmonautes Oleg Novitski. Même le commentateur de la Nasa en convenait : “un chapitre inédit dans l'aventure spatiale et commerciale est en train de s'écrire”. Soixante après la mise en orbite du premier Homme par l‘URSS Youri Gagarine, l’actrice choisie entre 3 000 candidates incarne parfaitement ce nouvel épisode de la guerre des étoiles entre Américains et Russes. “C’est une expérience scientifique qui donnera à notre pays une opportunité, ouvrir à de nouvelles portes et je vais être la première dans ce nouveau chapitre”. Le commandant de l'ISS Thomas Pesquet a accueilli l'équipe, même s'il s'est dit circonspect quant à l'utilité d'un tournage dans l'espace. Au regard de ce que l'on sait déjà faire en studio. Les membres russes de l'équipage ont joué des seconds rôles. Il faudra maintenant attendre la sortie en 2022 de cette œuvre cinématographique pour savoir si “Le Défi” méritait de partir en orbite.