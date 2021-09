L'équitation, un loisir bénéfique pour les enfants

La démarche est encore un peu hésitante. Diane n'a que 20 mois, et pourtant elle en est déjà à sa deuxième séance de poney. Une séance qui débute par de gros câlins. Ce club à Sardieu (Isère) accueille des enfants de 18 mois à trois ans. Un apprentissage tout en douceur et en musique. "L'objectif, c'est qu'ils se fassent vraiment plaisir, qu'ils prennent confiance en eux et qui soient heureux", explique la directrice. Il ne s'agit pas d'en faire un futur champion, mais d'aider les enfants à grandir et à devenir plus autonome. "Elle n'était jamais séparée de moi, et là, elle y arrive. Je pense qu'il a plus d'autonomie et de confiance", confie la maman de Rose. Ce sentiment est confirmé par de nombreuses études. Le poney stimule le développement des enfants et favorise leur éveil. Curieusement, les poneys parfois espiègles et turbulents modifient leur comportement dès qu'ils sont en présence de très jeunes enfants. L'année ne fait que commencer, mais déjà ces bébés cavaliers sortent du club. Chaque semaine, ils prennent davantage confiance en eux. Un sentiment qui les aidera tout au long de leur enfance.