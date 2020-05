L'équivalent d'un mois de précipitations attendu dans les Landes

Ce dimanche, 18 départements, dont plusieurs dans le Sud-Ouest, ont été placés en vigilance orange pour fortes pluies. A Mont-de-Marsan (Landes), il a commencé à pleuvoir et la situation devrait s'empirer dans les prochaines heures. D'ici lundi, on attend entre 120 à 150 mm d'eau, soit l'équivalent d'un à deux mois de précipitations. Dans la commune, on craint particulièrement les inondations, les débits des cours d'eau sont déjà très importants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.