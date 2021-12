L'éruption du volcan Cumbre Vieja enfin terminée sur l'ile de La Palma

Il restait en alerte tous les jours, s'accrocher à l'idée de voir le volcan s'essouffler. Cet habitant de La Palma devrait enfin pouvoir baisser la garde. “Il s'est déjà arrêté plusieurs fois, mais cela n'a pas duré aussi longtemps. Je pense que maintenant, ça se termine, j'espère”. Juselio veut tourner la page même s'il garde en mémoire ces trois mois d'éruption et sa maison engloutie. Il n'y a pas eu de victimes. Mais le volcan a forcé 7 000 personnes à fuir comme cette apicultrice. "Il faut qu'on en tire les leçons, qu'on sache où reloger les gens”. Certaines zones restent dangereuses, recouvertes de cendres ou de magmas figés, mais encore chauds. Il n’y a plus de lave ni de secousses depuis maintenant dix jours, mais à la place, un paysage grisé. Un long travail de reconstruction va pouvoir commencer pour nettoyer, déblayer et se réapproprier cette terre défigurée. TF1 | Reportage C. Colin, N. Laurent