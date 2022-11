Les aberrations du nutri-score

Comment le nutri-score est-il calculé ? Pour 100 grammes, on regarde la composition du plat. Plus il contient de fibres, de protéines, de fruits ou de légumes, plus sa note sera bonne. À l'inverse, les calories, le sucre, le gras et le sel font baisser la moyenne. Une nutritionniste regrette que d'autres critères n'entrent pas dans le calcul. Les produits du terroir, ce sont eux qui semblent les grandes victimes du nutri-score. En Haute-Savoie, pour améliorer la note de leur fromage souvent classé D, les producteurs devraient changer la recette. Impossible, l'AOP impose de respecter scrupuleusement ce savoir-faire qui a fait son succès. Selon un producteur, et il n'a pas tort, on ne peut pas tout comparer, car le fromage est souvent consommé en plus petite quantité. L'année prochaine, un nouveau barème sera mis en place, il sera encore plus strict pour les produits sucrés ou la viande rouge mais ne devrait pas changer les mauvaises notes des fromages de nos régions. TF1 | Reportage M. Poissonnet, C. Eckersley, F. Marchand