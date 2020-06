Les activités des professionnels de la distribution de café tournent au ralenti

En vacances ou non, les pauses-café sont incontournables au bureau. Mais à cause du télétravail, la machine à café attire de moins en moins. Une situation qui inquiète les professionnels de la distribution de café. Pour le seul mois de juin, leurs chiffres d'affaires ont baissé de 60%, soit l'équivalent de 180 millions de cafés vendus en moins. Mais certains se battent pour retrouver leurs clients en proposant des machines qui limitent les contacts.