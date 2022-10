Les adieux à Camaïeu

En fin de matinée à Dunkerque, il faut faire la queue sur le trottoir pour pouvoir entrer dans le magasin Camaïeu du centre-ville. Un peu plus tôt à Armentières, à l'heure de l'ouverture, les clientes fidèles sont déjà là. La plupart viennent faire un dernier achat par solidarité, mais aussi pour profiter des -50%. Sur une vitrine, des affiches où l'on peut lire les messages de remerciements, comme le dernier chapitre d'un livre qu'on referme. Et les salariés ont quelques fois reçu des petits cadeaux, signe du soutien avant les mauvais jours qui arrivent. Les sentiments se partagent entre le dégoût d'un immense gâchis pour les clientes et la colère froide des 2 600 salariés de l'enseigne, qui vont perdre leur emploi. "Franchement, c'est triste. Camaïeu, je ne pensais jamais que ça sera fermé", lance une cliente. "La colère commence à me gagner. Mais pour l'instant, je vais rester très zen", confie une vendeuse. Les 514 magasins Camaïeu partout sur le territoire vont fermer ce samedi soir. Encore quelques heures donc avant la mort d'une grande marque française. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire