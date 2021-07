Les agences de randonnée submergées de demandes cet été

C'est le premier jour de voyage pour Sylvie et Francis. Ces randonneurs belges découvrent le Vercors. Ils ont fait appel à Grand Angle. Pour 800 euros la semaine par personne, l'agence s'occupe de tout. Elle a conçu un parcours de 80 km sur sept jours, réservé des hôtels et fourni des repas. Pendant que les clients profitent de la randonnée, Grand Angle organise le transfert des bagages tout au long du parcours, d'hôtel en hôtel. "On leur offre une solution tout compris. L'intérêt, c'est d'aller dans des hébergements de qualité", explique Thomas Praire, directeur technique de l'agence. Les agences de randonnée sont de plus en plus nombreuses. Elles rivalisent d'imagination et de services pour attirer les clients. Celle du Bois d'Oingt (Rhône), Pedestria propose une application qui sert de GPS. Dans le Beaujolais, elle affiche une croissance de 30% car les séjours ne sont plus réservés aux sportifs. La randonnée attire les familles et les groupes d'amis. Conséquence de la crise sanitaire et du besoin de liberté, le nombre de randonneurs pourrait battre de nouveaux records cet été.