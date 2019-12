Les agriculteurs américains, premières victimes de la guerre commerciale de Donald Trump

En 2016, 70% des fermiers avaient choisi Donald Trump et lui avait permis de remporter des victoires inespérées. Mais le monde agricole est aujourd'hui déprimé à cause de la guerre commerciale, surtout les petits exploitants. Alors, pour gagner du temps et atténuer les pertes des agriculteurs, il a débloqué une somme faramineuse de 26 milliards d'euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.