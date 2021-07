Les algues brunes envahissent les côtes marseillaises

Dans les Calanques de Marseille, la présence d'algues brunes sur les fonds marins s'est encore aggravée cette année. Une algue qui va changer les fragiles équilibres aquatiques. Les pêcheurs sont les premiers à s'en être rendu compte. Impossible de ne pas s'en mêler les palmes. Une algue brune venue d'Asie a envahi les côtes marseillaises. En un an, sa présence dans le département s'est presque multipliée par dix, avec neuf kilomètres de côtes touchées. Un phénomène constaté par Dan Arbogast, plongeur "Fifty Shades of blue". Un spectacle étonnant pour certains, une catastrophe pour les pêcheurs. Pour l'instant, il n'y a aucune certitude sur leur provenance, mais les coquillages japonais importés sont pointés du doigt. Depuis des mois, les biologistes réalisent des prélèvements. L'urgence est de protéger la faune et la flore locale. Le problème des algues brunes est loin d'être résolu avec une odeur désagréable et une possible émanation de gaz toxique. Certains professionnels craignent que sa prolifération dure encore plusieurs années et envahisse tout le littoral méditerranéen.