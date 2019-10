Les algues font-elles des miracles ?

La Bretagne, le plus vaste champ d'algues d'Europe, en récolte quelque 80 mille tonnes par an. Riches en protéines, ces plantes de la mer concentrent dix fois plus de sels minéraux que les légumes. Moins connues, les microalgues ont le pouvoir d'absorber le CO2. Les algues sont aussi précieuses pour notre santé que pour la planète. Mais font-elles des miracles ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.