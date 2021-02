Les Alpes-Maritimes vont-elles être reconfinées le week-end ?

Parce que le taux d’incidence y est le plus haut du pays. Parce que les contaminations ne cessent d’augmenter depuis décembre dernier. Dans les Alpes-Maritimes, des mesures sanitaires étaient devenues inéluctables. Il pourrait donc y avoir un retour au confinement, mais uniquement le week-end et pas en semaine. Cette option est défendue notamment par Christian Estrosi, le maire de Nice. Ce dernier “alerte, après consultation ce matin avec des professeurs du CHU de Nice, sur la nécessité de mettre en place un confinement à minima le week-end”. Ce confinement ne serait pas élargi à l’ensemble du département. Il resterait circonscrit au littoral. La mesure est accueillie avec un certain fatalisme. En revanche, c’est un crève-cœur pour les commerçants. Ils sont désemparés à l’idée de vivre les prochains week-ends sous cloche. Extension du port du masque à l’ensemble du département, renforcement des contrôles à l’aéroport de Nice, nouvelles fermetures des centres commerciaux en deçà de 20 000 m², une batterie de mesures pourrait aussi s’ajouter au confinement. Les Alpes-Maritimes devenant ainsi le premier département à expérimenter un confinement territorialisé.