Les Alpilles, le pays des oliviers

C'est une terre calcaire, balayée par le Mistral. Dans les Alpilles, les champs d'oliviers façonnent un paysage où les hommes se sont établies il y a bien longtemps et où les nombreuses traces du passé côtoient l'or vert de Provence. Aujourd'hui, l'oléiculture est toujours l'une des activités agricoles principales de la région. Laurent Bélorgey a repris l'exploitation familiale avec 35 hectares d'oliviers au cœur de la vallée des Baux-de-Provence. Sa production d'huile d'olive issue de plusieurs variétés a obtenu l'Appellation d'Origine Protégée. Dans les Alpilles, 600 000 oliviers sont cultivés sur 2 000 hectares. L'huile d'olive de cette région représente plus de 10% de la production nationale. Et pour mieux découvrir ce trésor, c'est au moulin à huile qu'il faut se rendre. La dernière opération de filtrage y est en cours. Ultime étape pour créer une huile d'olive millésime 2021. Son goût unique attire les consommateurs qui sont parfois venus de très loin pour en procurer.