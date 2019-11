Les ambitions démesurées du géant Huawei

À Shenzhen, au sud de la Chine, le fondateur du groupe Huawei voulait pour ses employés un cadre verdoyant, agréable et propice à la créativité. L'architecture de onze pays européens a été reproduite sur un gigantesque campus. Vingt-trois mille ingénieurs travaillent sur les téléphones du futur et les réseaux mobiles. Un milliard et demi d'euros a été investi. Immersion exclusive au milieu de cet immense empire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.