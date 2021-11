Les animaux de compagnie à l'ère du numérique

Nathalie ne veut plus jamais revivre la perte de l'un de ses deux chats. Désormais, elle les suit à la trace. Pour observer leur activité sur une application, Gaspard et Charlie sont munis d'un GPS. Le propriétaire peut aussi faire sonner et vibrer le traceur à l'heure des repas. Amélie dirige une star-up qui propose d'aller encore plus loin. Grâce à l'intelligence artificielle intégrée dans son application, elle connaît quasiment tout de la journée de son chien. Le coût du traceur GPS est à 119 euros avec trois ans d'abonnement inclus. Certains sont prêts à dépenser des fortunes pour leurs animaux de compagnie. Ce marché en plein essor pourrait passer de deux à sept milliards d'euros d'ici 2024 à l'échelle mondiale. Chatières, distributeurs d'eau, gamelles sont connectés. Des produits qui peuvent dépasser les 400 euros. Ces objets ne sont-ils pas uniquement des gadgets ? Selon un vétérinaire, ce sont des atouts pour mieux connaître le comportement des animaux. Environ quatorze millions de chats et près de huit millions de chiens ont appris à vivre avec leur temps désormais connecté. TF1 | Reportage C. Abel , M. L. Bonnemain, G. Vuitton, F. Le Goïc