Les animaux remplacent les hommes dans les rues

Alors que les hommes sont enfermés chez eux, le confinement a été l'occasion pour les animaux de faire de l'exploration. A Paris, à San Francisco, à Venise... des animaux, pas toujours très discrets, ont investi les rues. Un spectacle incroyable qui permet toutefois d'évaluer l'impact de l'activité de l'homme sur la faune et la flore. Avec le déconfinement, les animaux retrouveront sans doute leurs cachettes. D'ici là, ils auront le temps de poursuivre leurs explorations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.