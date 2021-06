Les aquariums se refont une beauté avant la réouverture

Pour la première fois depuis 1934, la fosse aux crocodiles de l'aquarium de la Porte Dorée à Paris, l'une des plus belles d'Europe, a bénéficié d'un sérieux lifting. Leurs deux crocodiles albinos n'ont pas connu le brouhaha des travaux. Elles ont été exfiltrées comme une partie des poissons vers d'autres aquariums. Mais certaines espèces n'ont pas quitté leurs bacs, alors l'équipe redouble de vigilance, épaulée par une vétérinaire. Le réapprovisionnement en plantes constitue également l'autre préoccupation du moment. La livraison tant attendue arrive enfin. Des végétaux choisis pour composer un écosystème compatible avec les alligators. Il faut désormais planter, décorer, nettoyer, mais aussi repeupler. C'est à la Rochelle, chez son confrère, que le directeur de l'aquarium Charles-Édouard Fusari, vient chercher de nouveaux pensionnaires. Il sait précisément ce qu'il veut, une espèce d'hippocampe née dans la pouponnière des sous-sols de l'aquarium. Il a également sélectionné des coraux. Il ne reste plus à conditionner les espèces choisies avant de regagner la capitale. Dès mardi, les visiteurs auront le plaisir de découvrir ces nouveaux spécimens et tous les aménagements opérés dans cet aquarium historique. Les hippocampes fraîchement arrivés auront même les honneurs de la première exposition temporaire de la réouverture.