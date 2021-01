Les arnaques en hausse de près 15% en 2020 dans l'Hexagone

C'est une autre facette de 2020 que l'on aimerait bien voir disparaître. Le nombre d'escroquerie a encore augmenté de près 15% cette année. Leurs auteurs ont une imagination débordante. Sans scrupules, ils laissent des milliers de victimes totalement désemparées. Jean-Claude Mas en a fait les frais. Il pensait protéger sa maison contre le froid et l'humidité, mais il se retrouve aujourd'hui avec des murs fissurés et une façade en piteux état. Difficile pour lui de cacher sa colère face aux ouvriers véreux qui lui avaient pourtant promis un travail aux petits oignons. Le retraité a été victime d'une redoutable arnaque. Au départ, il y avait l'offre alléchante de l'État : un euro seulement à débourser pour installer de l'isolation thermique chez soi. Il a alors fait appel à une entreprise officiellement spécialisée dans le bâtiment. La société a été pourtant totalement bidon et incapable de mener ce type de travaux. Elle a quand même empoché au passage les 20 000 euros d'aide de l'État, ni vue ni connue. "Tout en étant des gens très agréables quand ils sont venus, mais ce sont des voleurs et des menteurs. Ces sociétés-là doivent être fermées et ne plus exister (...) On est complètement dans le vide, il n'y a plus personne autour", s'exprime Jean-Claude Mas. Avec son avocat parisien Grégory Lévy, il a déposé plainte. Le site Internet de l'entreprise existe toujours. Les ouvriers escros, eux, ont depuis pris la fuite et effacé leurs traces.