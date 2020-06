Les artistes face à la distanciation physique : répéter malgré tout

Les artistes continuent de répéter avec de grosses contraintes. Et elles sont compliquées quand on est danseur de ballet. Dorénavant, le seul porté autorisé est celui du masque. Faire moins de saut, peu de déplacements et des crampes plus régulières quand on manque d'oxygène. Les performances sont limitées, car les règles sont très nombreuses. Immersion à l'Opéra national du Rhin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.