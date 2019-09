Les Asturies, un paradis méconnu

Situé dans le nord de l'Espagne, le village typique des Asturies est totalement autonome. La pêche est l'activité principale du pays même si le temps joue parfois des mauvais tours aux pêcheurs. Le long des 350 km des côtes littorales espagnoles, des falaises d'une beauté à couper le souffle dénichées au bout des routes escarpées s'offrent aux voyageurs. Plus loin, la ville balnéaire de Ribadesella garde encore des traces des 18ème et 19ème siècle avec les maisons colorées au style colonial. La capitale Oviedo, très animée, rassemble les traditions de plusieurs pays et de plusieurs époques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.