Les ateliers du rire

Il est interdit de s’empêcher de rire. Aucun complexe, quel que soit son rire, pourvu qu’il ne soit pas forcé. Et peu importe s’il devient incontrôlable. Même si les participants se prennent pour des chats, des monstres ou des fleurs, tous sont dans leur état normal, sans aucune goutte d’alcool. Ceci dit, les premières réponses aux questions nous ont laissées perplexes. Attention, le rire est très contagieux. Même ceux qui découvrent la rigologie pour la première fois aujourd’hui, se prennent au jeu. Ne rigolez pas, la rigologie, c’est du sérieux. Corinne Cosseron a créé l’École du Rire il y a 20 ans. Il faut cinq jours de formation au minimum, et deux ans pour devenir expert. Rire au moins quinze minutes par jour, c’est bon pour la santé. La créatrice de la rigologie explique qu’il faut rire "pour sentir immédiatement votre énergie qui remonte et vient. Vous libérez en effet une dose de bonheur, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Ça vous permet de lutter contre la douleur et d’être plus énergique." TF1 | Reportage A. Erhel, L. Garcia