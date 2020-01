Les autorités renforcent les contrôles des passagers en provenance de la Chine

Hospitalisés à Paris et à Bordeaux, les trois patients en provenance de Chine, contaminés par le coronavirus, vont de mieux en mieux. Malgré cette bonne nouvelle, les autorités ont décidé de renforcer les contrôles sanitaires au niveau des aéroports de l'Hexagone à partir de ce dimanche. Elles ont également conseillé aux personnes malades ayant séjourné dans des zones à risque chinoises d'appeler le 15. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.