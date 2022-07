Les aventures de Guillaume, épisode 1 : des vacances électriques !

En arrivant à Montpellier, nous savions que cette mission ne serait pas tout à fait comme les autres. Près de 300 kilomètres pour rallier Saint-Tropez au volant d'un bolide, 100% électrique et a priori 80 kilomètres d'autonomie. Et dès nos débuts au volant, les premières rencontres se font cheveux au vent. Une chose est sûre, nous ne passerons pas inaperçus tout au long de notre voyage. Une première pause est prise après une vingtaine de kilomètres. Rouler insouciant à 80 km/h n'était pas vraiment une bonne idée. La batterie a déjà diminué de moitié. Nous voici donc à pied au bord du Vidourle, un fleuve de 95 kilomètres. Au soleil et les pieds dans l'eau, la famille de Nelson a choisi de flâner ici pour une partie de pêche. L'aîné de la famille, c'est José, un mordu de la canne à pêche. Et lorsque nous retournons à notre voiture, nous croisons un autre pêcheur. Il s'appelle Saïd et il est passionné de véhicules anciens. Il est grand temps de recharger notre batterie tombée à 35%. Direction, un parking public du Grau-du-Roi et vous allez voir que je ne suis pas tout à fait au point. Heureusement pour nous, Mohamed, venu d'Avignon en camping-car, a bien voulu m'aider à utiliser une borne électrique. Il faut payer deux euros pour 55 minutes de branchement sur cette prise pour camping-car. Alors, en attendant, je suis allé faire connaissance avec un petit groupe d'habitués, réunis autour de Mireille, une Nîmoise. Pour cette retraitée, quelques mètres carrés suffisent à son bonheur. Et avant de repartir avec notre voiture, qui ne pourra grappiller que quelque pour cent en une heure, Jean-Marc, l'Alsacien, ne peut pas résister à la tentation de se mettre au volant de la Méhari. Une fois notre voiture récupérée, nous prenons la direction d'Aigues-Mortes. Voici la base nautique de Guillaumes Pomès, un amoureux des sports de glisse. Quelques conseils et dès la première mise à l'eau, les premières sensations sont déjà là. Les activités sur l'eau se poursuivent et pour nous, il est l'heure de repartir vers de nouvelles aventures, toujours en pleine nature. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive