Les aventures de Guillaume, épisode 6 : des vacances électriques !

Une dernière fois, nous avons plié, poussé et forcé, pour faire entrer beaucoup d'affaires dans un petit espace. Et la conduite de la Méhari n'a plus aucun secret pour nous. Tout au long de notre route, nous avons croisé d'innombrables marchands de fruits et légumes. Alors à Giens, on a eu envie de s'arrêter. Nous rencontrons Philippe, qui tient ce commerce depuis 25 ans. Prisé des vacanciers, le lieu est un point de rendez-vous au quotidien. Après autant d'énergie au mètre carré, nous avions envie d'une pause, d'un moment de calme. Géraldine Salomé, professeur de yoga et coach sportif, connaît très bien cela. Elle a quitté Cannes il y a cinq ans, pour s'installer sur le presqu' île de Giens dans le Var. Parfaitement apaisés, nous reprenons la route. Les paysages défilent, et à Ramatuelle, une énième pause pour recharger la Méhari s'impose. 65 heures de charge en tout au cours de toute l'aventure. Puis, un dernier kilomètre à faire, avant que notre destination finale ne se dévoile enfin. Saint-Tropez et ses Yachts, ses voitures de luxe, ses galeries d'art, et ... un sacré personnage. Sur notre route, nous croisons un gendarme et c'est sous bonne escorte, que nous sommes partis nous garer à côté de la fameuse gendarmerie de Saint-Tropez, qui est devenue est musée. Du côté du port, les touristes se pressent, émerveillés et finalement nous aussi. Alors cette fois, la route des vacances est bel et bien terminée. Mais l'envie de revivre pareille aventure n'a pas fini. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive