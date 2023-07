Les aventures de Mathieu : de Cassis à Saint-Cyr-sur-Mer

Nos aventures commencent sur le port de Cassis, par la découverte de celle qui va nous accompagner pendant tout l’été. C'est une superbe deux chevaux couleur bleue des tropiques, entièrement convertie à l’électrique. Heureusement, le reste de nos affaires tiennent dedans. Plus que quelques explications sur le fonctionnement de la machine, et nous voilà partis en direction de la Ciotat, par la célèbre route des Crêtes. La départementale 141 est l’une des plus belles routes de France. Mais la pente est raide, pas question donc d’aller vite. Avec notre deux chevaux électrique, il faut prendre le temps. Et au détour d’un premier virage, il ne faut pas hésiter à s’arrêter. C’est sur un petit parking que nous rencontrons nos premiers vacanciers. Quand d'autres viennent à la plage, eux viennent régulièrement ici avec tout ce qu’il faut dans leur panier. Nos aventures commencent bien. Sur la route des Crêtes, aux paysages époustouflants, nous croisons maintenant Morgan Le Landais. C’est l’un des écogardes du parc national des Calanques. Il est ici pour informer et guider les vacanciers. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Perrot, S. Fargeot