Les aventures de Matthieu : de Saint-Cyr-sur-Mer au Castellet

On nous a dit que la plage appartient à ce qui se lève tôt, alors on a mis les réveils et on est parti avec le sourire. Malgré un ciel un peu gris, direction la plage des Lecques, à Saint-Cyr-sur-Mer. À 8H30, c'est encore l'heure des sportifs visiblement, nous tombons sur des membres des Ours Blanc, un groupe de courageuse qui vient y nager toute l'année et suscite l'admiration des gens du coin. Et parfois, le club joue même les prolongations après le bain. Nous sommes satisfaits d'avoir échappé à une dictée de vacances. Nous reprenons notre route, qui s'éloigne du littoral. Très vite, dans les collines, notre 2CV est entouré par les vignes. L'occasion de s'arrêter, à la rencontre d'un viticulteur pour savoir si les pluies abondantes du mois de juin ont fait du bien aux raisins. Rassurés, nous continuons notre ascension vers le village médiéval du Castelet, attirés par une petite musique médiévale. En plein milieu d'un parking, nous assistions à une répétition improvisée. En attendant ce grand moment, les ruelles de l'un des plus beaux villages de France nous appellent. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Perrot, S. Fargeot, C. Kayser