Les aventures de Matthieu : il était une fois en Provence

Le troisième épisode des aventures de Matthieu commence par une mésaventure. Notre deux chevaux garée dans la rue, devant une borne, a été débranchée par quelqu'un pendant la nuit. La batterie est à peine rechargée, nous devons nous arrêter. La prise branchée dans le saloon, nous avons maintenant trois heures devant nous pour faire le tour du plus grand parc d'attraction du sud de la métropole, "OK Corral". Bienvenue chez les Bembom, une famille néerlandaise venue s'installer dans la région, il y a quelques années. Aujourd'hui, le chérif, Mathijs Bembom, travaille avec ses fils pour continuer à développer un parc qui a accueilli plus de 450 mille visiteurs chaque année. OK Corral innove régulièrement. Voici, justement sur les images, la toute nouvelle attraction : la grande ourse. Pendant que notre deux chevaux est en charge, aucune possibilité de s'échapper, le shérif veut absolument nous la faire essayer. Une petite session de rodéo plus tard, il est temps de remercier nos hôtes et de reprendre la route. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Perrot, S. Fargeot