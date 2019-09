Les Bahamas se préparent à l'ouragan Dorian

La tempête Dorian se rapproche dangereusement des Bahamas. Elle est située à moins de 100 km des premières îles de l'archipel. Les habitants les plus exposés sont ramenés vers la ville. Les autres s'organisent et barricadent leurs maisons pour éviter le pire. A une quarantaine de kilomètres autour de l'œil de l'ouragan, les vents soufflent jusqu'à 250 km/h. Des vagues dévastatrices pourraient submerger le pays qui est extrêmement plat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.