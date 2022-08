Les barbecues sur le gril

Son crépitement, son odeur, tous vos sens l’ont reconnu : c’est la saison des barbecues. Encore faut-il savoir lequel choisir. De toutes les formes, de toutes les tailles, dans un magasin spécialisé, les prix varient de 100 à 6 000 euros. Trois Français sur quatre possèdent déjà un barbecue. Pourtant, les marques continuent d’en vendre de plus en plus chaque année. Des produits toujours plus innovants, toujours plus sophistiqués. En trois ans, le budget barbecue des foyers a presque doublé. Pour vendre ses produits, le leader mondial du marché mise sur la communication. La marque s’est offert le service d’un des cuisiniers français les plus en vogue du moment. Glenn Viel, chef trois étoiles, élabore des recettes pour leurs barbecues. Elles sont ensuite publiées sur leur site internet. L’objectif, c’est de redorer l’image un peu rustique de la cuisine en extérieur. Pour s’imposer face aux marques internationales, les entreprises françaises charbonnent. Campingaz, par exemple, a choisi de se passer de publicité pour vendre ses produits moins chers que les concurrents. TF1 | Reportage L. Kebdani, T. Leproux, S. Hernandez