Les bateaux de croisière font leur retour à Venise

Venise voit revenir dans sa lagune ces géants des mers après 17 mois d'interruption. "Les navires de croisière ne sont pas compatibles, en particulier avec l'érosion" ; "Je considère que ce sont des monstres. Et je me sens toute petite", lancent deux Vénitiens. Le gouvernement italien a pourtant voté une loi interdisant leur entrée dans la lagune, en mai dernier. Mais le problème, c'est que le terminal censé accueillir les bateaux de croisière à l'extérieur de la cité des Doges ne sera construit que dans quelques années. "Nous sommes très heureux d'être de retour à Venise. Nous ne comptions pas dessus au début, mais le maire et le gouvernement de la région nous a demandé de revenir. Nous allons contribuer au redémarrage de cette ville", confie Francesco Galietti, directeur national de Cruise Lines International Association. Par ailleurs, selon les opposants, les bateaux de croisière apportent un tourisme éclair qui n'est pas forcément bénéfique pour la ville. Leur contribution n'est pas si importante.