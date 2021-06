Les batteries qui vont révolutionner la voiture électrique

C'est une nouvelle génération de voitures électriques que vous allez peut-être croiser sur la route dans quelques semaines. Sa particularité, le temps de recharge de ses batteries. Lionel French Keogh, directeur général de "Hyundai Motor France", a d'ailleurs expliqué que : "recharger très rapidement un véhicule est un enjeu important". Le modèle à la particularité de récupérer 80 % de charge en 18 minutes et 100 kilomètres d'autonomie en cinq minutes. Un argument qui convainc les chauffeurs de taxi. Ils n'ont pas hésité à dépenser plus de 50 000 euros pour précommander ce véhicule haut de gamme. Pour une charge aussi rapide, deux impératifs : une batterie nouvelle génération et une borne de recharge très puissante de 350 kilowatts. Elles sont encore rares dans l'Hexagone. Avec une voiture électrique classique, il vous faudra patienter plus de 15 heures sur une prise normale et entre quatre et sept heures sur une prise spéciale installée chez vous. Pour passer sous la barre des 50 minutes, il faut une borne de forte puissance d'aire d'autoroute ou de station-service. La suite dans le reportage ci-dessus.